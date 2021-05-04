«На молодого Янковского похож»: Надя Михалкова запечатлелась с сыном старшей сестры

Май для семьи Анны Михалковой — месяц особенный. 4 мая отмечает свой день рождения старший сын актрисы, Андрей Баков, ему исполнился 21 год. 5 мая — день рождения у среднего сына Сергея, 14 мая родилась сама актриса, а 27-го — ее муж, предприниматель Альберт Баков.

Надежда Михалкова в своем Instagram поздравила первого именинника из семьи своей старшей сестры. Она поделилась фото с Андреем Баковым и посвятила ему несколько проникновенных строк.

«Я желаю тебе всегда оставаться ребенком со взрослыми глазами или взрослым с детским взглядом и юношеским максимализмом, это те состояния, которые не дают застывать на месте, а двигают тебя вперед, даже если иногда кажется, что делаешь шаг назад», — написала Надя Михалкова.

Виновник торжества тут же отреагировал на публичное поздравление.

«Люблю тебя, тетушка!» — отметился Андрей Баков в комментариях.

«На молодого Янковского похож. Красив», «Михалковская порода», «Прекрасное поздравление, какая вы утонченная и нежная женщина, мое восхищение», — высказались подписчики Надежды Михалковой.

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