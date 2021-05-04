Перед выходом на сцену: Носорог из «Маски» показал, что происходило за кулисами шоу

В минувшее воскресенье, 2 мая, телеканал НТВ показал финальный выпуск второго сезона шоу «Маска». Поклонники проекта в соцсетях признаются, что уже начали скучать по своим любимым персонажам проекта. Один из них, безусловно, Носорог, в маске которого выступал солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Он был одним из фаворитов шоу и покинул его в первом полуфинале. Многие же телезрители утверждают, что именно Носорога хотели бы видеть победителем второго сезона.

Кирилл Туриченко решил порадовать своих фанатов и показал им видео, которые уже можно считать историей. Эти кадры вокалист снял за кулисами шоу «Маска». Носорог показал в сторис Instagram, как он и его коллеги по проекту готовятся к выходу на сцену, как получают последние наставления от создателей шоу.

«Интересно?» — спрашивает у подписчиков Кирилл Туриченко.

больше по теме Названа дата выхода в эфир третьего сезона шоу «Маска» на НТВ Самый охраняемый и любимый телезрителями проект вернется на экраны.

Разумеется, их ответ будет только положительным, ведь многие уже начали ностальгировать по «Маске» и ждать третьего сезона проекта.

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