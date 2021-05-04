Коронакризис: в 2020 году Филипп Киркоров обеднел почти на 160 миллионов рублей

Пандемия тяжело ударила по финансовому положению российских звезд. И хотя отечественные знаменитости продолжают выкладывать в соцсети счастливые фотографии и хвастаться нарядами, дела у них далеки от понятия «в шоколаде».

К примеру, компания главного модника нашей эстрады «Филипп Киркоров Продакшн» ушла в минус. Согласно опубликованной недавно финансовой отчетности за 2020 год, она потеряла 97 миллионов рублей. Знатоки могут отметить, что у поп-короля есть еще фирма — «Филипп Киркоров Корпорейшн», однако ее прибыль тоже упала на 61 миллион рублей и остановилась на нулевой отметке. Обозреватели «Комсомольской правды» отметили, что за прошлый год артист обеднел почти на 160 миллионов рублей. С января 2021-го налоговая уже трижды «замораживала» счета его компании, чтобы взыскать различные платежи.

Не лучше обстоят дела и у близкой подруги Киркорова, Ани Лорак. По данным издания, за последние восемь месяцев налоговики четыре раза приостанавливала операции по счетам «Ани Лорак Продакшн». Кстати, раньше певица владела этой компанией вместе с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу, а с прошлого года стала ее единоличной хозяйкой.

У ФНС есть претензии и к «Творческому центру Полины Гагариной», правда, это некоммерческая организация и самая маленькая из тех, которыми владеет певица. Издание связывает проблемы центра с тем, что им «спустя рукава» руководит бывший муж артистки Дмитрий Исхаков.

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