«Все купили»: Водянова в алом пальто и кепке с лаковым козырьком отметилась у французской пекарни

Наталья Водянова не так давно вновь побывала в Москве со старшими детьми. Девушка не забывает про свою родину и даже снялась в сериале «Русские каникулы», показав наследникам бескрайние просторы своей родины. Модель каждый раз появляется на публике в модных нарядах. За годы работы с именитыми модельерами у нее появился свой вкус в одежде. Более того, в 39 лет мама пятерых детей выглядит молодо и обладает стройной фигурой.

На днях Водянова отметила Пасху. Она даже посетила храм с детьми в Париже, где уже давно живет. Более того, модель устроила праздник для семилетнего сына Максима.

Ко всему прочему, с сестрой манекенщица побывала во французской пекарне. Они увидели, как повара готовят булочки и пироги с ягодами. Более того, Наталья не удержалась и съела пирожное прямо в машине. К слову, она облачилась в алое пальто и черную кепку с лаковым козырьком. Такой головной убор любит Алла Пугачева. Девушка была без макияжа, поэтому выглядела очень юной.

«Убей меня тихо», — заявила она, поедая сладости. «И это мы тоже все купили с Кристиной», — призналась модель.

Поклонники были очарованы тем, что Водянова радуется таким мелочам. Более того, многие удивились тому, что девушка позволяет себе булочки. А вот ее образ в стиле француженок вызвал у подписчиков восторг.

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