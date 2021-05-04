В этническом прочтении: 43-летняя Климова в оливковом платье миди с вышивкой подчеркнула тонкие щиколотки

Екатерина Климова делиться свежими кадрами в Stories микроблога, прилетев в Казахстан. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» наведалась в Алма-Ату. На фото экс-возлюбленная Гелы Месхи позировала в монохромном оливковом платье миди с белой ажурной вышивкой на манжетах, отдав предпочтение этническому стилю.

К такому скромному наряду Екатерина подобрала босоножки на танкетке и имиджевые очки. Гриву вьющихся волос актриса собирать в пучок не стала.

Климова прогулялась по скверу, насладившись приветливым солнышком и теплой погодой. Актриса подчеркнула изящную талию поясом и сделала акцент на тонких щиколотках с помощью правильно подобранной длины платья.

Напомним, что у Екатерины Климовой есть четверо детей от трех разных мужей. Дочку Елизавету, которой не так давно исполнилось 19 лет, актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова. Сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко. А младшую Беллу от Гелы Месхи. С отцами своих детей Климова поддерживает дружеские отношения, но и только. Даже с последним мужем она успела развестись. В одном из интервью актриса призналась, что семья и дети не давали Геле с головой погрузиться в творчество, самореализоваться и она решила его отпустить.

Смотрите также: