Хромченко категорически не советовала: Дубцова надела кипенно-белую юбку со шляпой цвета экрю

Ирина Дубцова в начале года провела две счастливые недели на Мальдивах. Но прекрасного отдыха на райских островах, видимо, мало не бывает. Поэтому на майские праздники звезда вновь улетела на знаменитый курорт.

«Побег от березы к любимым пальмам и Индийскому океану», — назвала она свою поездку в личном блоге.

Артистка рассказала, что на сей раз выбрала отдых всего в 20 минутах езды на катере от столицы Мальдив Мале. Остров настолько большой, что имеет не только несколько ресторанов, но и множество магазинов, а также прогулочную улицу.

На первом фото в своем Instagram Ирина предстает в черном топе, мюли на массивной подошве в цвет, кипенно-белой юбке и шляпе оттенка экрю. Ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала категорически не советовала женщинам смешивать чистые оттенки белого с его теплыми тонами вроде экрю, молочного или слоновой кости. Ведущая считает, что они в таком соседстве выглядят грязновато.

К слову, такого же мнения придерживается и стилист Александр Рогов, который высказывал эту идею на своем YouTube-проекте «Обзор луков подписчиков».

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