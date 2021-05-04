«Уже 20!»: Ольга Орлова трогательно поздравила взрослого сына с днем рождения

Не все могут поверить, но у хрупкой Ольги Орловой уже совершенно взрослый сын. Своего наследника Артема звезда показала в личном блоге в день его 20-летия.

«Моя самая грандиозная победа! Моя самая главная роль! Мое самое большое сокровище! Я всегда буду рядом с тобой! С днем рождения, сынок! P.S. Тебе уже 20! А мне все кажется, что мне немногим больше», — написала она в адрес своего наследника в Instagram.

Отметим, что Артем и Ольга довольно тесно общаются друг с другом. Недавно специально для своего отпрыска ведущая устроила пикник во дворе своего дома, пожарив для него мясо на мангале.

Напомним, Артем родился в браке знаменитости с бизнесменом Александром Кармановым, который продолжался с 2000-го по 2004-й год. Больше детей у Орловой нет.

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