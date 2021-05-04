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Жена Михайлова в брючном костюме оттенка «нежная липа» умело подчеркнула стройность фигуры

О тренде на этот цвет рассказывала Эвелина Хромченко на Первом канале.

Жена Михайлова в брючном костюме оттенка «нежная липа» умело подчеркнула стройность фигуры
Стас и Инна Михайловы. Фото: Global look press

Какая женщина не хочет лишний раз продемонстрировать свою стройность? Или даже стать чуточку стройнее, примерив хорошо подобранный наряд? Отличной палочкой-выручалочкой в этом может стать брючный полуприлегающий костюм единого тона. В этом уверена Эвелина Хромченко.

Михайлова в брючном костюме оттенка «нежная липа» умело подчеркнула стройность фигуры
Михайлова в брючном костюме оттенка «нежная липа» умело подчеркнула стройность фигуры. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

На шоу Первого канала «Модный приговор» она настоятельно советовала женщинам присмотреться к монохромным комплектам с брюками и жакетом. Он с успехом избавляет дам от сомнений в духе «что с чем сочетать». Кроме того, неизменно вытягивает визуально силуэт, делая фигуру чуть стройнее.

Преимуществом брючного однотонного костюма воспользовалась жена Стаса Михайлова Инна, которая умело подчеркнула им свою стройную фигуру. Кроме того, блондинка поддержала этим одеянием тренд на цвет «нежная липа», который стал хитом этой весны.

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женский костюмИнна МихайловаМодный приговорСтас МихайловЭвелина Хромченко