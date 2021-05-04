«Мы больше не верим»: Билл Гейтс и его жена объявили о разводе после 27 лет брака

У супругов трое детей, но все они уже совершеннолетние.

Вечером 3 мая на страничке в Twitter известного миллиардера Билла Гейтса появилось официальное сообщение от него и его супруги Мелинды. Пара, которая поженилась еще в 1994 году, внезапно объявила о разводе.

Муж и жена сообщили общественности, что прожили прекрасный брак: 27 лет вместе, воспитание троих детей и создание крупного благотворительного фонда. Они обещают, что продолжат работать вместе и заниматься благотворительностью, но уже не в статусе супругов. Также знаменитая семья просит не нарушать их личное пространство и не беспокоить расспросами о разводе.

«Мы больше не верим, что сможем развиваться как пара на следующем этапе наших жизней», — прокомментировали причину своего расставания Гейтсы.

Добавим, что бывшему богатейшему человеку планеты и создателю операционной системы Microsoft уже 65 лет, а его супруге — 56. Познакомились они во время пресс-конференции компании Билла. Мелинда на тот момент уже много лет работала в этой структуре, и, фактически, вышла замуж за своего шефа. Их детям уже 24, 21 и 18 лет.

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