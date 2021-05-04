Горячее веселье: невестка Орбакайте в белоснежном секси-топе подразнила откровенным декольте

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков три года в браке с моделью Аленой Красновой. Пара не спешит обзаводиться наследниками, чтобы вдоволь насладиться молодостью и свободой. Поэтому они стараются не только много работать, но и веселиться.

Обосновавшись в особняке Примадонны на Истре, сын Кристины Орбакайте с женой часто устраивают вечеринки с шумной компанией. На этот раз в усадьбе они отметили день рождения одной из общих подруг. Шашлыки, танцы и песни до утра – невестка Орбакайте показала, как горячо и весело проходила вечеринке.

Никита Пресняков в разгар тусовки взял в руки микрофон. Музыкант исполнил один из хитов Queen, который, по всей видимости, любит и его жена. Под вокал своего мужа модель пустилась в пляс, параллельно «светя» в объектив камеры своим откровенным декольте в секси-топе.

До этого Краснова невероятно энергично станцевала на крылечке. Ее поддержала подруга, и вместе они ярко выплеснули молодую энергию.

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