Ида Галич в модном розовом костюме виртуозно станцевала лезгинку на своем дне рождения

Накануне Ида Галич масштабно отметила свой день рождения, на свое 31-летие ведущая пригласила родственников и друзей, в числе которых оказалось немало звезд, включая Екатерину Варнаву в наряде «а-ля медсестра».

За одну вечеринку блогер успела сменить два наряда. В начале праздника знаменитая брюнетка предстала в кипенно-белом платье-халате с рукавами-буфами, украсив его черным ремнем-кобурой.

Позже, когда пафос события немного сгладился, и гости стали активно веселиться, Ида переоделась в комфортный брючный костюм оверсайз модного розового цвета, примерив с ним удобные кроссовки. А когда перед публикой стали выступать артисты с кавказскими мотивами, Галич не удержалась и пустилась с ними в пляс. К удивлению собравшихся, блогер мастерски исполнила лезгинку, видимо, поддавшись зову крови.

Отметим, что мама Иды, Зарина Галич, по национальности осетинка, а по профессии – медик. Папа звезды Василий Галич – офицер российской армии.

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