Секси-леди: Ходченкова вслед за Бузовой запечатлелась обнаженной, завернувшись в одеяло по пояс

Ранее позировала в постели также и Вера Брежнева.

Российские звезды — обладательницы роскошных фигур — не могут удержаться от соблазна показать себя во всей красе публике. Для фото с эротическим подтекстом они подчас выбирают облачение в виде одеяла.

Именно в таком виде Вера Брежнева решила продемонстрировать роскошный вид из окна своего отеля на Кипре. Певица не постеснялась предстать без макияжа и укладки.

Ольга Бузова пошла дальше — она запечатлелась на террасе отеля в Крыму, завернувшись в одеяло по пояс.

А Светлана Ходченкова практически повторила ее образ. Актриса тоже позировала в отпуске, правда где она сейчас отдыхает и с кем, звезда рассказывать широкой публике не стала.

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