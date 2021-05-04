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Черно-белое настроение: Бузова дополнила кожаный кроп-топ и мини-юбку белым удлиненным жакетом

Телеведущая показала свой наряд во всей красе.

Черно-белое настроение: Бузова дополнила кожаный кроп-топ и мини-юбку белым удлиненным жакетом
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Ольга Бузова не раз признавалась, что обожает свою работу в том числе и за возможность быть разной. Этого девушка достигает за счет частой смены имиджа, причем, в рамках одного съемочного дня она может переодеться несколько раз подряд. В жизни поющая телеведущая тоже активно перевоплощается – каждый сезон меняет цвет волос и стрижку, а ежедневно – наряжается даже без повода.

Накануне певица отправилась по делам в черном кожаном комплекте, состоящем из кроп-топа и мини-юбки. Поверх наряда красотка накинула белый жакет актуального оверсайз-фасона и длины.

По традиции певица показала свой наряд во всей красе, позируя перед зеркалом лифта. Видео девушка сразу же разместила в своем микроблоге.

Напомним, ранее Бузова побывала на вечеринке у Киркорова. Музыкант устроил празднество, на котором совместил чествование победителей шоу «Маска» и свой день рождения.

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