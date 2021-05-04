Ноги, как у девочки: 65-летняя Долина пришла на репетицию в молодежных мини-шортах из кожи

Лариса Долина недавно похвасталась на шоу НТВ «Звезды сошлись», что ей удалось похудеть так, как никогда в жизни не получалось. Под присмотром специалистов-диетологов из специализированной клиники она смогла распрощаться с 21 килограммами лишнего веса.

Теперь она смело щеголяет на публике в коротеньких и облегающих нарядах, которые могут себе позволить далеко не все молоденькие девушки. Мини прочно вошло в модный арсенал 65-летней народной артистки и, похоже, исчезать оттуда не собирается. Звезда предстает в коротких одеяниях, как на концертах, так и в обыденной жизни.

Накануне она засветилась в коротеньких кожаных шортах на репетиции, примерив с ними свободный жакет из того же материала, сапоги и оранжевый топ. Этот оттенок сейчас в трендах, он, по мнению Эвелины Хромченко, не только привлекает к себе внимание, но и поднимает настроение.

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