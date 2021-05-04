«Шоу мирового уровня»: Ревва признался, что нашел семью на проекте «Маска»

Комик и актер во втором сезоне появился в кресле члена жюри.

Второй сезон телепроекта «Маска» завершился победой Крокодила. Под личиной зубастой рептилии скрывался певец Джони, который обошел всемирно известного оперного тенора Юсифа Эйвазова в костюме Ламы.

Завершение шоу стало одновременно и радостным, и грустным событием. Сначала затосковала Валерия, которая второй сезон является членом жюри проекта, а после нее – новичок-коллега по судейскому креслу Александр Ревва. Шоумен признался, что это его любимое шоу, назвал финал грандиозным и незабываемым, а также обратился к создателям проекта.

«Спасибо всем, кто принимал участие и создавал это невероятно красивое шоу мирового уровня!!», — признал Ревва. – «Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, и Вячеслав Макаров, мы стали большой дружной Семьей!».

Кстати, Александр Ревва заменил на посту судьи Гарика Мартиросяна, который не смог продолжать съемки на «Маске». Для некоторых поклонников шоу это стало поводом заподозрить, что Гарик мог скрыться в одном из костюмов. Но этого не произошло.

Смотрите также