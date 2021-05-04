Стася Милославская показала сюрприз, который устроили на ее 26-летие друзья и Саша Петров

Стася Милославская отметила свое 26-летие в Мадриде, где уже 4 месяца пребывает в командировке. Девушка признается, что очень скучает по своему возлюбленному Саше Петрову, но он, к счастью, не забывает про нее.

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На ее день рождения вместе с друзьями актрисы он устроил своей избраннице сюрприз. В честь нее артист организовал вечеринку в Москве, куда пригласил друзей возлюбленной. И в режиме онлайн показал, как радуются за нее приятели, заодно дав мастер-класс по открыванию шампанского.

Напиток, к слову оказался у Стаси не случайно. Его принесли в номер девушки модель Кристина Комаровская и актриса Алена Хмельницкая, взорвав хлопушку и вручив воздушные шары в виде цифры 26.

«Все, что происходит в моей жизни — волшебство. События, люди. Я дошла до того уровня, что мои друзья могут отмечать мой день рождения без моего физического присутствия. Спасибо 21 веку, что я могу это наблюдать. Спасибо тебе, мой родной человек, мой Саша, что ты каждый день делаешь особенным. Неважно — день рождения это или нет. Спасибо тебе, что ты так мужественно и терпеливо ждешь меня столько месяцев. Спасибо тебе за самый невероятный подарок, от которого меня будет мурашить вновь и вновь. Я тебя очень люблю. Спасибо, мои друзья, что вы всегда со мной, даже когда очень далеко», — написала Милославская в личном блоге.

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