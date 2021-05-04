Танцы под луной: невестка Орбакайте пустилась в пляс на крыльце дачи Пугачевой

Алена Краснова и Никита Пресняков часто созывают друзей, чтобы весело провести время за городом.

Любимый особняк Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище в Подмосковье теперь принадлежит ей лишь номинально. Здесь с прошлого года поселился ее старший внук Никита Пресняков с молодой женой Аленой Красновой. Пара провела на природе самоизоляцию, здесь Никита отметил свой день рождения, а потом и Новый год. Звездная молодежь в принципе любит веселье и часто созывает друзей на посиделки.

Накануне здесь тоже было весело. Никита Пресняков и Алена Краснова отмечали день рождения одного из своих друзей. Собралась целая компания, ребята жарили шашлык во дворе усадьбы, пели и танцевали.

Невестка Орбакайте показала свои ночные танцы на крыльце дачи Пугачевой. Дуэтом с подругой она зажгла под динамичный трек. После плясок под луной компания удалилась в дом, чтобы не нарушать тишину и не беспокоить соседей. Внутри вечеринка продолжилась песнями в караоке.

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