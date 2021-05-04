Рекомендовала Хромченко: Брежнева вслед за Асмус оделась в модном оттенке экрю

Эта вариация белого сейчас полюбилась дизайнерами одежды по всему миру.

Модный оттенок экрю все чаще появляется в образах отечественных звезд. При этом артисты предпочитают подбирать тотальные образы.

Ранее актуальный лук составила Кристина Асмус, которая примерила в театр куртку с капюшоном и брюки-дудочки, сочетав их с кроссовками на высокой подошве Gucci.

Теперь в актуальном аутфите на прогулке появилась Вера Брежнева. Ее комплект тоже был с брюками из денима. Вместо куртки она выбрала тренч.

О тренде на цвет экрю ранее рассказывала Эвелина Хромченко. «Один из самых сильных акцентов сезона», — высказалась ведущая о нем. Сейчас многие дизайнеры одежды создают коллекции в этом тоне, однако он никогда не выйдет из моды, убеждена ведущая Первого канала.

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