Во всем виноват ветер: Ольга Орлова случайно сверкнула идеальным животом, красиво позируя на яхте

43-летняя Ольга Орлова может дать фору многим юным девушкам. Звезда до сих пор радует своих поклонников идеальной фигурой и безупречной внешностью. И, хотя в ее публичных нарядах уже давно нет секси-подтекста, которыми так славилась группа «Блестящие», она то и дело дает поводы для обсуждений.

Накануне ведущая опубликовала в личном блоге фото с отдыха в Крыму, где позировала во время прогулки на яхте. Под порывами ветра ее безразмерная голубая рубаха поднялась и показала публике ее нереальный живот с осиной талией. Восторгу почитателей не было предела!

«Красавица. Приятно наблюдать за вами. Всегда вами восхищалась», «Шикарный кадр», «Просто шикарная женщина», «Вы невероятная», — отреагировали люди в Сети.

К слову, под порывами ветра на яхте также сделала отличный кадр и Светлана Ходченкова, которая тоже отправилась в отпуск на море. Ее запечатлели в легком лимонном платье на бретелях в тот момент, когда с ее головы сорвалась шляпа. Выглядит это очень романтично.

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