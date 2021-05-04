«Я фермер»: Виторган показал подросшего сына от Собчак в широкополой соломенной шляпе

Первенцу журналистки Платону в этом году исполнится пять лет.

Ксения Собчак стала впервые мамой в 2016 году. У нее в браке с актером Максимом Виторганом родился сын Платон. И хотя союз звезд уже давно распался, и мама, и папа одинаково равно исполняют свои родительские обязанности по отношению к общему ребенку.

Платон живет с мамой, но отец очень часто старается видеться с сыном. Виторган не просто навещает мальчика, а берет его с собой в путешествия, поездки или командировки. И во время очередного совместного отдыха папа запечатлел сынишку в коричневой шляпе из соломы.

«Я фермер», — говорит», — подписал Виторган фотографию.

Мальчик уже заметно сильно подрос. Осенью ему исполнится уже 5 лет, но Платон развит не по годам – говорит на китайском языке, изучает игру на музыкальных инструментах и любознателен к окружающему миру.

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