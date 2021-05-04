Ходченкова в струящемся лимонном платье на тонких бретелях предстала на белоснежной яхте

Светлана Ходченкова решила расслабиться несколько дней в теплых краях, правда куда она отправилась, звезда не стала раскрывать широкой публике. В личном блоге актриса разместила несколько курортных фотографий и видео в stories Instagram, где видно море, дельфинов, пляжи и горы. Геолокацию блондинка ставить не захотела.

На одном из кадров звезда позирует на белоснежной яхте в лимонном платье, струящемся под порывами ветра. Оно выполнено на бретелях и имеет свободный крой, отчего легко поддается стихии. Волосы Ходченковой развиваются, а ее шляпа уже летит куда-то вдаль.

«Byе bye hat…» — подписала она снимок.

«Света, кто делает все эти прекрасные фото?» — не сдержала свое любопытство коллега артистки Юлия Снигирь.

Однако этот вопрос звезда решила оставить без ответа.

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