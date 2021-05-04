Почти как у Пугачевой: Бузова похвасталась огромным букетом цветов

Звездам часто дарят цветы, и, кажется, они уже должны были давно привыкнуть к красоте, которую воплощает такой подарок. Но все-таки случаются настолько роскошные и прекрасные букеты и композиции, что способны поразить даже Примадонну.

На свой день рождения Алла Пугачева получила в дар от Светланы Лободы подобный презент. Он так поразил именинницу и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, что стал героем светских хроник с подачи шоумена.

Ольге Бузовой тоже часто дарят цветы. А накануне преподнесли композицию, от которой у девушки закружилась голова. Причем, презент был очень похож на тот, что получила в свое время Алла Борисовна.

«Такие цветы красивые! Просто! Такая нежнятина, ай! Розочки такие маленькие! Очень красивый букет, просто шикарный. Как я люблю цветы!», — не скрывая эмоций, восторгалась Бузова подарку.

Правда, по размеру букет Бузовой несколько уступил цветам Пугачевой. Но ведь главное – не подарок, а внимание?

Смотрите также