Птичка в клетке: Волочкова в салатовом бикини растянулась в шпагате на качелях

Балерина отдыхает на Мальдивах, куда улетела с бойфрендом.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова на майские праздники улетела на Мальдивы. Причем, отдыхать на любимый курорт танцовщица отправилась не одна, а в сопровождении с бойфрендом Олегом. Так получилось, что спустя три месяца после разрыва они помирились и воссоединились.

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Остров, который выбрала для отпуска балерина, удивляет ее в хорошем смысле. Звезда сцены не перестает восторгаться им, рассказывая об удивительных наблюдениях.

Кроме того, в этом райском местечке нашлось место работе – Волочкова стала встречать то тут, то там самые разные напоминания о балете. Одно из таких она обнаружила на пляже.

«И на нашем острове нашлась золотая клетка с подвесом, как в моем спектакле», — отметила звезда.

Волочкова не долго думала. Она устроилась в клетке в привычном шпагате из своего спектакля, и с удовольствием покрутилась, а Олег заснял ее на видео.

Для творческого импровиза Волочкова позировала в салатовом бикини. Этот цвет, кстати, является в сезоне ультрамодным, как заметил ранее историк моды Александр Васильев, и балерина его по-настоящему облюбовала.

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