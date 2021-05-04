«Кажется неподъемным»: победитель «Маски» Джони – о своем костюме Крокодила

Второй сезон телешоу «Маска» на НТВ завершился победой Крокодила. В ярко-желтом костюме рептилии выступал певец Джони. И по решению председателя жюри проекта Филиппа Киркорова, именно он заслужил первое место.

25-летний музыкант азербайджанского происхождения, наконец, выдохнул после триумфа. Он обратился к своим поклонникам в микроблоге и поблагодарил за поддержку, которую ощущал на протяжении этих трех месяцев.

«Все это время ваша поддержка мотивировала меня и помогала идти дальше. Даже будучи больным ангинной, я выкладывался на репетициях и съемках на все 100%, т.к. знал, что попросту не могу подвести такое огромное количество людей, которые в меня верят», — написал певец.

Кстати, Джони выступал в одном из самых дорогих костюмов на шоу. Ярко-желтый стиляга Крокодил, плюс ко всему, оказался не таким тяжелым, как маски у других участников.

«Хоть на первый взгляд костюм и кажется неподъемным и громоздким, на самом деле практически никакого дискомфорта я в нем не испытывал, только кислорода не хватало! И честно говоря, даже не знаю, это я выбрал костюм, или он меня», — признался артист.

Можно сказать, Джони повезло – еще легко отделался. Зайцу Тимуру Батрутдинову тоже часто не хватало кислорода, но его история была куда более страшной. Комик после разоблачения поведал, что впервые в жизни испытал паническую атаку, и она произошла с ним как раз когда он находился в образе.

Смотрите также