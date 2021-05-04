«Ох, хороша!»: Наташа Королева в миниатюрном полотенце попарила себя в баньке

Длинные майские выходные стали поводом для некоторых знаменитостей улететь в теплые края. Например, Анастасия Волочкова с бойфрендом отдыхают на Мальдивах, откуда шлют фото- и видеоприветы поклонникам.

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А кто-то из селебрити предпочел остаться в городе – дача, баня, шашлыки. Певица Наташа Королева так и сделала. Звезда повеселилась на Первомай, устроив тематическую фотосессию, а в завершение праздников отправилась в баньку.

«После праздничных застолий, банька и детокс очень правильное решение!!! Будьте все здоровы!!!», — пожелала звезда.

Королева позировала на пологе парной с веником, обмотавшись кокетливо полотенцем. Подписчики поспешили откликнуться:

«Банька, да! Это то, что надо!», «Наташа вы прекрасны», «С легким паром!», «Даже в бане королевская осанка!!!», «С лёгким паром!!! Вы везде красавица!!!», «С макияжем», «Красивая», «Наташа божественная красивая, и с лёгким паром», «Ох, хороша!», — пишу в комментариях.

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