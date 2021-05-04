«Обручальные кольца?»: Бузова показала, что подарила Киркорову на день рождения

Филипп Киркоров устроил грандиозное празднество по случаю своего 54-го дня рождения. На именины к королю, как называют его в шоу-бизнесе друзья и близкие, прибыли десятки знаменитостей.

Среди гостей – телеведущая, певица Ольга Бузова. Перед тем как войти и праздновать, гостья отозвала именинника в сторонку и попросила у него пять минут, чтобы поздравить. И сделала это очень проникновенно, подчеркнув, что они с Филиппом невероятно похожи.

«У нас такая связь, потому что мы особенные. И я считаю, что нас должно объединять что-то особенное, что-то не только душевное, моральное, но и на теле. Поэтому. Я купила нам…», — тянула интригу певица.

«Обручальные кольца?», — перебил удивленно именинник.

«… я купила нам одинаковые браслеты. Я надену тебе, ты наденешь мне», — закончила преамбулу звезда.

Браслеты Louis Vuitton с замочками украсили запястья звезд, они тепло и нежно обнялись, и Киркоров вновь пошутил, что теперь он практически окольцован своеобразным обручальным кольцом.

«Мой Король! Теперь мы едины! Ты всегда говорил, что мы очень похожи, что мы зеркальны», — подписала Бузова видео.

Средняя цена на подобное украшение варьируется в пределах 25 тысяч рублей. К подарку Бузова приложила огромный букет цветов, который с удовольствием вручила имениннику в заключении своего поздравления.

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