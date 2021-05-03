«Половина квартир проданы»: Волочкова рассказала, за какие деньги отдыхает на фешенебельных курортах

Анастасия Волочкова со своим возлюбленным по имени Олег вновь улетела на Мальдивы. Это не первый ее визит на фешенебельный курорт в этом году, поэтому у многих фанатов возникает резонный вопрос: откуда деньги? На него балерина решила ответить в своем Instagram, опубликовав свежее фото с Олегом. По словам Анастасии, и у нее, и у Олега достаточно возможностей отдыхать на элитных курортах.

«Тут мне сообщили о том, что я якобы продаю мои астраханские квартиры, для того, чтобы отдых оплачивать… Это никак не связано вовсе. Я всегда отдыхала и отдыхаю на лучших курортах! Половина моих квартир астраханских проданы. Просто для меня эти квартиры – пассивный актив. А люди, их покупающие в элитном комплексе «Паруса» на берегу Волги, приобретают актив», — написала Волочкова.

Также Анастасия отметила, что перед отпуском она активно работала, давая по пять спектаклей в месяц, а также была задействована в съемках и проектах.

Смотрите также: