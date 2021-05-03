«Внутри Зайца сидели продюсеры шоу «Маска»: Тимур Батрутдинов сделал неожиданное признание

Финалист популярного проекта высказался о своем участии в нем в свойственной ему манере.

В минувшее воскресенье, 2 мая, на телеканале НТВ вышел финальный выпуск второго сезона шоу «Маска». До финала дошли всего четыре участника из четырнадцати, в их числе – Заяц, в маске которого оказался Тимур Батрутдинов.

В своем Instagram шоумен в свойственной ему манере поблагодарил всех создателей яркого шоу и его поклонников.

«Спешу разрешить споры о том, кто же был внутри самого невероятного Зайца за всю историю нового российского телевидения! Внутри Зайца были вы, дорогие поклонники Зайца. Внутри Зайца сидели продюсеры шоу «Маска» Тимур Вайнштейн, Юлия Сумачева, Наталья Варен. Если бы не они, не было бы шоу, в котором Заяц чувствовал себя, как дома», — написал Тимур Батрутдинов.

Одной из первых под его постом отметилась Ольга Бузова, которая тоже участвовала во втором сезоне шоу «Маска». Теледива пряталась в костюме Розовой Пантеры.

«Я сразу тебя отгадала, — написала Бузова в комментариях. – Привет от Розовой Пантеры».

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