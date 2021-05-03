«Когда-нибудь уйду и я»: Влад Кадони объяснил, почему Ольга Бузова отказалась вести новый «Дом-2»

Телеведущий считает, что каждый имеет право самостоятельно решать, что ему нужно в данный момент.

С середины апреля на телеканале «Ю» выходит в эфир обновленное реалити-шоу «Дом-2» — «Дом-2. Новая любовь».

Вести проект пригласили прежних ведущих – Ольгу Бузову, Ольгу Орлову, Ксению Бородину, Влада Кадони и Андрея Черкасова.

Ольга Бузова сначала дала согласие на работу в качестве ведущей, были даже запущены промо-ролики с ее участием, но затем теледива объявила о своем уходе из шоу. Причины Ольга называть не стала, давая понять, что решение было сложным для нее.

Бывший соведущий Бузовой Влад Кадони, общаясь с подписчиками в Instagram заявил, что не видит ничего удивительного или странного в уходе Ольги с поста ведущей проекта.

Более того, он прямо сказал о том, что сам может поступить точно так же.

«Когда-то также ушла Собчак, когда-нибудь уйду и я. У нас не крепостное право, каждый может уйти, когда посчитает нужным. Только «Дом-2» уйти не может, он вечен», — уверен Влад Кадони.

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