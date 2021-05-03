«Дышать человеком»: жених Макеевой рассказал о своем счастье и любви

Анастасия Макеева познакомилась с Роман Мальковым в прошлом году. Мужчина приехал строить ее дачу, а в итоге построил новую любовь. Уже 6 марта он сделал актрисе предложение руки и сердца прямо на сцене театра. Пока они готовятся к свадьбе и много путешествуют. В эти дни пара находится на юге России. В своем Instagram Роман решил еще раз признаться в чувствах любимой и порассуждал о счастье.

«Что такое счастье и любовь?! Для меня, это просто: дышать человеком, в прямом смысле слова; держать его за руку; слушать его дыхание ночью; оберегать его; быть всегда вместе и быть всегда рядом; смеяться одним шуткам; и принимать его таким, какой он есть, при этом, не смотря ни на чьи слова, просто кайфовать от этой жизни», — написал Мальков.

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Напомним, недавно в Москву из Словении переехал старший сын Романа – 16-летний Андрей, который теперь живет с отцом и актрисой. Еще трое детей мужчины от первого брака остались жить с мамой.

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