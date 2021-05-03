«Все, мама, хватит»: Лера Кудрявцева сделала макияж двухлетней дочери

Звездная мама учит наследницу быть не только красивой, но и терпеливой.

Дочери Леры Кудрявцевой Маше в августе исполнится всего три года. Однако маленькая девочка уже поняла, с чем ей придется иметь дело по мере взросления. Звездная мама преподала малышке урок – если хочешь быть красивой, нужно иметь хоть какой-то запас терпения.

В сторис Instagram Лера Кудрявцева поделилась видео, на котором запечатлено, как она делает макияж двухлетней дочери.

«Первая косметика, подарили тени», — объяснила свои действия телеведущая.

В кадре Лера сидит на полу, Маша – у нее на коленях. Судя по всему, нанести тени не было идеей малышки. Она постоянно дергается, порываясь сбежать от мамы, которая наносит ей тени на верхнее веко.

«Закрывай глаза. Не подглядывай. А то в глаз попадет», — строго говорит Лера Кудрявцева дочери. «Все, мама, хватит», — просит Маша теледиву.

Но Лера Кудрявцева макияж делает небыстро – с чувством, с толком, давая понять дочери, что на это нужно время.

«Подожди, я только один тебе накрасила», — говорит Лера девочке.

Как выглядит Машенька с накрашенными глазами, телеведущая предпочла не демонстрировать. Вероятно, она сочла, что процесса вполне достаточно.

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