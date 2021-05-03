«Брависсимо, маэстро»: Александр Малинин в восторге от выступления мужа Анны Нетребко на «Маске»

Супруг оперной дивы Анны Нетребко, известный певец, тенор Юсиф Эйвазов стал участником второго сезона шоу «Маска» телеканала НТВ. Вокалист выступал в костюме Ламы и занял второе место в финале проекта.

В Instagram Юсиф Эйвазов поблагодарил создателей «Маски» за этот невероятный проект, в котором он мечтал принять участие с первого сезона.

«Я запомню навсегда эти 4 месяца работы, запомню это счастье, которое я испытал, запомню прекрасных людей, с которыми меня свела судьба на этом проекте», — написал Юсиф Эйвазов.

Пост он сопроводил видео одного из своих выступлений. Супруга Анны Нетребко тут же осыпали комплиментами. Среди тех, кто восторгается талантом Юсифа Эйвазова немало знаменитостей. В их числе известный певец Александр Малинин.

«Брависсимо, маэстро!» — написал он под публикацией.

Кстати, судьи шоу «Маска» подозревали, что в костюме Ламы мог находиться Александр Малинин. Была и соответствующая подсказка.

Лама рассказывал, что принимал участие в музыкальном конкурсе, во второй тур которого его, якобы, не пропустил Филипп Киркоров. Поп-король уже успел назвать Ламу самой большой «врушкой» проекта «Маска».

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