Как будто не рожала: мама двоих сыновей Наталья Подольская подразнила фигурой в бикини на шнуровке

Певица поделилась финальной порцией снимков с Мальдив. Семья уже вернулась в Москву с отдыха.

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Темой и Ванечкой десять дней отдыхала на Мальдивах. К Пасхе звездное семейство вернулось домой, но в архивах у красавицы Натальи осталось несколько горячих снимков с побережья Индийского океана. Ими она решила напоследок подразнить подписчиков своего Instagram.

Вокалистка опубликовала несколько фото, на котором запечатлена в бикини цвета лазури. Тонкая талия мамы двух мальчиков подчеркнута черной шнуровкой. Некоторым поклонникам Натальи Подольской показалось, что снимки слишком откровенные, и их не стоит выставлять напоказ.

«Шикарная фигура у вас, Наташенька», «Вы сногсшибательно выглядите», «Фото красивые, но для личного архива», «Рожают, и такие красотки», — высказываются в Сети.

Под фото Наталья Подольская объяснила, почему они с мужем решили взять с собой на отдых грудного сына Ваню. Молодая мама не захотела расставаться с малышом на долгих десять дней. Во время путешествия справляться с двумя детьми звездной семье помогала няня.

«Важно, чтоб был напарник (особенно, учитывая еще одного ребенка – Тему). Это может быть папа, бабушка. В нашем случае это была няня. Благодаря этому мы смогли прекрасно отдохнуть, перезагрузиться и с радостью вернуться домой», — поделилась Наталья Подольская.

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