«Она узнаваема»: Лазарев рассказал, кого бы отправил на «Евровидение-2021» вместо Манижи

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на «Евровидении» и оба раза занимал третье место. Кухню песенного конкурса он знает, как никто другой. Именно поэтому артист высказал свою точку зрения по поводу предстоящего состязания, в котором Россию представит певица Манижа. По его мнению, девушке будет сложно набрать высокие баллы потому, что она поет только на русском языке. Ее может просто не понять европейская аудитория.

«Тема сильной женщины также звучит в песне участницы от Мальты, и она уже в фаворитах. Люди будут сравнивать, и возможно, это сравнение окажется не в пользу Манижи. Если бы я решал, я бы отправил Зиверт. Она узнаваема», — сказал Лазарев в YouTube-шоу Fametime TV.

Кроме того, артист отметил, что в отборочном туре участвовало всего трое конкурсантов, а это очень мало.

Напомним, после того, как Манижа с песней Russian Women выиграла отборочный тур, ее буквально затравили в Сети.

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