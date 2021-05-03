Праздник в особняке: Водянова в розовом платье миди и тунике отметила семилетие сына с Арно

Наталья Водянова в 2020 году сыграла долгожданную свадьбу с Антуаном Арно. Они планировали устроить пышный праздник, но ограничились росписью в парижской мэрии из-за пандемии. Примечательно, что на такой шаг французский миллиардер решился спустя девять лет отношений. Модель даже подарила ему сыновей: Максима и Романа. Также от первого брака у нее есть наследника: Лукас, Нева и Виктор.

Недавно Водянова гостила в Москве со старшими наследниками. Она помогла 19-летнему сыну открыть магазин обувь в ЦУМе. А также посетила шоу «Вечерний Ургант». В свободное время модель гуляла и виделась с мамой. Но к началу мая она вернулась в Париже, где уже давно живет с мужем и детьми в просторном особняке. 2 мая она отметила Пасху, сводив наследников в церковь вместе со своей младшей сестрой Кристиной. Они осветили яйца и куличи.

А потом Наталья и Антуан устроили праздник для одного из младших сыновей Максима, которому исполнилось семь лет. Родители позвали в гости маленький друзей именинника, закатив детскую вечеринку. Помогал устраивать сюрприз и развлекать малышей Лукас. Он придумывал для них игры. Наблюдала за происходящим Водянова, облачившись в розовое платье из шелка и тунику на запах. А вот малыши бегали и кричали.

Потом Лукас зашел к имениннику и подарил ему кроссовки собственного бренда. Мальчик остался в восторге от подарка. К слову, общались они на французском языке. Максим поспешил примерить обновку.

«Угадайте, что Максим получил на свой 7-й день рождения от своего старшего брата», — написала звезда в соцсети.

Тем временем Антуан оказался в эпицентре вечеринки. За большим столом маленькие гости рисовали и мастерили. Все было украшено воздушными шарами. В какой-то момент дети стали дудеть в праздничные дудки. Муж Наталь старался быть сдержанным и спокойным. Это смешило модель, которая наблюдала за ним с лестницы.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие были рады видеть Антуана в домашней обстановке. «Поздравляем Максима! Как быстро летит время! У вас прекрасные дети, Наташенька!», «Братишки милашки!», «Интересно, на кого больше Максим похож: на маму или папу», «Антуан среди детей — прекрасен», — стали комментировать пост подписчики.

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