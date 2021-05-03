«На меня действует, а на него нет?»: Дмитрий Шепелев поделился видео с участием младшего сына Тихона

Известный шоумен Дмитрий Шепелев в конце марта во второй раз стал отцом. Наследнику телеведущего и его избранницы Екатерины Тулуповой недавно исполнился месяц. Звездный отец в своем Instagram транслирует подписчикам мысль о том, что он идеальный папаша. Дмитрий Шепелев часто гуляет с маленьким сыном Тихоном, давая возможность маме мальчика отдохнуть.

На этот раз Шепелев показал на видео в сторис, как играет с наследником, указав время – часы показывали полчаса до полуночи. Между тем, Тихон и не думал спать. Дмитрий развлекал его погремушкой в виде тигренка. Звездный отец усиленно тряс погремушкой, в надежде, вероятно, на то, что сын утомится от однообразного звучания и захочет спать. Однако прием не сработал.

«Ну как же так? Даже на меня действует, а на него нет?» — подписал кадры Дмитрий Шепелев.

Видео, кстати, получилось очень милым. Маленький Тихон укрыт пеленочкой и активно шевелит ручками и ножками, пытаясь, видимо, донести какие-то свои эмоции до звездного родителя.

Смотрите также