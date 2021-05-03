Еще одним режиссером, домогавшимся к 12-летней Прокловой, была женщина

Скандал, разгоревшийся после интервью Елены Прокловой в программе «Секрет на миллион», набирает новые обороты. Напомним, в студии актриса призналась в том, что когда ей было 15 лет, к ней домогался известный режиссер. Имени его называть не стала, сославшись на то, что у человека была своя жизнь, а потом есть родственники, семья, ученики. Но методом несложных вычислений пользователи Сети вычислили, что речь шла об Олеге Табакове. Именно с ним Елена снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда».

Также в эфире шоу Проклова рассказала еще об одном случае. По ее словам, внимание мужчин она начала получать в 12-летнем возрасте. Это случилось на съемках в Мукачево Закарпатской области. Именно там в коридоре гостиницы ее щипал за грудь второй режиссер. Пользователи Сети сразу же ринулись выяснять, кто бы это мог быть. Как оказалось, в том году, когда Прокловой было 12 лет, в Закарпатской области снимали «Снежную королеву», а вторым режиссером была женщина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Звезды шоу-бизнеса уже высказывались на тему откровений Прокловой. Одни обвинили ее в том, что она зря вынесла эту информацию на публику. Другие отметили, что Елена все сделала правильно – о таких вещах нужно говорить.

Смотрите также: