Названа дата выхода в эфир третьего сезона шоу «Маска» на НТВ

В минувшее воскресенье, 2 мая, состоялся финал второго сезона популярного шоу «Маска», во время которого были разоблаченные самые сильные участники проекта – Лама, Заяц, Змея и Крокодил.

Конечно же, всех поклонников шоу «Маска» волнует, вернется ли оно вновь на экраны. На этот животрепещущий вопрос в студии программы «Звезды сошлись» ответил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн. Его ответ порадует всех телезрителей, которые на протяжении двух с половиной месяцев следили за событиями второго сезона шоу «Маска».

«Традиционно, в прошлом году в шоу «Звезды сошлись» я объявил старт второго сезона шоу «Маска». Сказал, что он стартует 14 февраля 2021 года. Так и произошло, как вы видите. Поэтому по традиции, я объявляю, что старт третьего сезона шоу «Маска», дамы и господа, 13 февраля 2022 года. И новогодняя «Маска» будет — 31 декабря до и после полуночи. Но, наверное, уже без Селедки под шубой», — объявил Тимур Вайнштейн.

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