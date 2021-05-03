«Никак»: Игорь Матвиенко не поздравил солиста группы «Иванушки» с успехом на шоу «Маска»

Кирилл Туриченко рассказал о реакции продюсера и коллег на его участие в популярном проекте телеканала НТВ.

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко принимал участие во втором сезоне шоу «Маска» в костюме Носорога. Его выступления, вокальные данные и умение перевоплощаться высоко оценили судьи проекта, другие его участники и, конечно же, телезрители. Носорог покинул шоу «Маска» в первом полуфинальном выпуске, что вполне можно считать большим успехом. Поклонники же Носорога считают, что он был достоин победы.

А вот коллеги Кирилла Туриченко и продюсер группы «Иванушки» Игорь Матвиенко довольно равнодушно отнеслись к его успеху, не обратив на него внимания. Об этом Туриченко рассказал на шоу «Звезды сошлись».

«Я не врушка, буду говорить честно. Никак не отреагировали. Не знали, — поделился Кирилл Туриченко. — Андрей Григорьев-Аполлонов сказал: «Мне рассказали, что ты там классно где-то выступаешь. Я посмотрел, а ты оттуда уже ушел. Я думал, победишь». Кирилл Андреев написал сообщение: «Молодец, круто». И все. Игорь Матвиенко никак не поздравил».

Антон Привольнов заметил, что после такого Кириллу Туриченко точно стоит подумать о сольной карьере. Вокалист ответил, что такие планы у него есть, к тому же контрактом ему не запрещено выступать одновременно и с коллективом «Иванушек», и сольно.

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