Артем Дзюба станет отцом в третий раз

Об этом стало известно во время награждения ФК «Зенит».

Санкт-Петербургский «Зенит» стал чемпионом в третий раз, а Артем Дзюба в третий раз готовится стать отцом. Об этом стало известно на церемонии награждения команды, когда на поле вышла его жена Кристина. Округлившийся живот брюнетки был заметен даже из-под объемной куртки.

Слухи о том, что жена капитана «Зенита» ждет ребенка появились еще пару недель назад, когда пара вышла вместе в свет. Добавим, что у Артема и Кристины есть два сына – Максим и Никита.

Напомним, в прошлом году 32-летний футболист попал в интим-скандал, после чего у него отобрали повязку капитана национальной сборной команды. Ситуация возмутила многих звезд российской эстрады, которые встали на защиту футболиста. После той ситуации появлялись слухи, что Дзюба на грани развода с женой. Но, как оказалось, у пары все хорошо и они вновь готовятся стать родителями.

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