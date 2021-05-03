Валерия в платье в горох с воротником «Клодин» появилась на обеде в честь крещения внучки

Валерия не раз демонстрировала свою дружную семью. Совсем недавно она устроила застолье в честь дня рождения своей мамы, которой исполнилось 83 года. Тогда Галина Персфилова не только увидела внуков Арсения и Анну Шульгиных, но и свою правнучку Селин, которая родилась 1 января. Младший сын артистки только в прошлом году сыграл свадьбу с избранницей лианой и вскоре стал папой. Теперь он занимается бизнесом и помогает нянчиться с ребенком своей супруге.

На днях внучке Валерии исполнилось четыре месяца. Пока родители скрывают лицо девочки от посторонних глаз. Однако Лиана признавалась, что малышка похожа на отца, а также на свою бабушку. 3 мая Шульгин и его жена повезли ребенка в храм. Они решили провести обряд крещения. В роли крестных родителей выступила сестра Лианы Марьяна и друг Арсения. Трогательные кадры из храма опубликовал наследник артистки.

Невестка Валерии облачилась в кружевное платье кремового цвета и джемпер в тон. Во время таинства ее голову покрывал белый платок. Также она сняла клетчатый тренч. А вот Селин облачили в очень длинную крестильную рубашку и льняную шапочку.

После крещения все собрались в ресторане. Там уже предстала и Валерия, которая облачилась в атласное платье в горох с белым воротником «Клодин». Рядом с ней за столом сидел Пригожин. Для фото с ними позировали Арсений с женой.

«Обед по случаю крещения нашей внучки Селин», — поделился Иосиф.

Поклонники и друзья поздравили их с таким событием. Другие заметили, что 53-летняя певица выглядит очень молодо и стильно. «Пусть мир будет добр к вашей девочки и всей вашей семье», — написала Елена Малышева. «Невестка старше выглядит свекрови», «Как все похожи на Валерию», «Валерия!!! Вы моложе всех своих детей!», «Поздравляю вашу семью и вашу внучку Селин с крещением!», «Красивое имя», — прокомментировали пост подписчики.

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