«Мы бы развелись»: муж Анны Нетребко объяснил, почему рассказал ей о своем участии в шоу «Маска»

Блистательный тенор Юсиф Эйвазов принял участие во втором сезоне шоу «Маска» и занял второе место в проекте. Таково было решение председателя жюри Филиппа Киркорова, который понял, что в костюме Ламы – именитый вокалист, и отдал победу восходящей звезде – певцу Jony, выступавшему в костюме Крокодила.

Юсиф Эйвазов признался, что единственный человек, знавший о его участии в шоу «Маска», — его жена Анна Нетребко. Вокалист не мог не посвятить супругу в происходящее, поскольку в их семье не принято скрывать друг от друга ничего.

«Если бы Аня не знала, что я снимаюсь в «Маске», мы бы развелись, — признался Юсиф Эйвазов в программе «Звезды сошлись». — Куда человек пропадает до часу ночи, летает в Москву все время… У нас так устроена жизнь, уже восьмой год пошел, я четко знаю, где в этот момент находится Анна, а она знает, где я. Это априори и скрыть что-то – нереально».

Конечно же, Анна Нетребко болела за Юсифа Эйвазова, но помимо него, ее симпатии были на стороне Неваляшки, Носорога и Крокодила.

Кстати, самым первым Юсифа Эйвазова разоблачил сын Анны Нетребко Тьяго.

«Смотрим первый эфир, Тьяго собирает в углу Лего, — рассказал Юсиф Эйвазов. — Звучит «Я люблю тебя до слез», он мне говорит: «Юсиф, а это ты поешь». Потом он посмотрел на экран и не понял, почему там стоит животное вместо меня. Но реально это был первый человек, который меня узнал, не глядя».

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