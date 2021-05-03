С начесом и в платье с декольте: как Паулина Андреева изменилась за последние 13 лет

Паулина Андреева многим была не знакома, пока не стала сниматься в кино. Ей часто достаются роли роковых красавиц и обворожительных девиц из сказок. Не удивительно, что актриса смогла покорить сердце Федора Бондарчука. Режиссер ушел жены Светланы ради молодой девушки. В 2019 году они сыграли свадьбу. Церемония прошла тайно в закрытом режиме. А весной 2021 года артистка родила сына Ваню.

Теперь Паулина не появляется на публике. Она наслаждается материнством. Примечательно, что многие называют ее иконой стиля. Она любит облачаться в лаконичные наряды и делать едва заметный макияж в нюдовых тонах.

Но оказалось, что в студенческие годы девушка носила платья с декольте, а также делала яркий макияж. Поклонники обнаружили архивное видео, на котором Андреева предстала в ярком и необычном образе.

На кадрах актриса запечатлена 13 лет назад, когда была студенткой театрального училища. Жена Бондарчука в то время зачастую участвовала в творческих вечерах.

Так, для одной из ролей она преобразилась до неузнаваемости. Паулина была в платье с вырезом, а на ее голове был внушительный начес. Пользователи Сети стали активно обсуждать образ Андреевой. Многие отметили, что она сильно преобразилась, но при этом ни капли не постарела.

«Паулина — прекрасная актриса!», «Какая классная она была», «Такая классная! Мое мнение о ней изменилось в лучшую сторону. Но как она смогла это выучить?? Молодец!» — прокомментировали видео подписчики.

К слову, Паулина не только обладает эффектной внешностью, но и талантом. Она хотела стать журналистом, но в итоге поступила в МХТ им. Чехова. Со временем девушка стала не только играть на сцене, но и писать сценарии. По ее сценарию Бондарчук снял сериал «Псих».

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