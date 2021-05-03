Танцы под гитару: Лиза Галкина в джинсовом сарафане и белой блузке провела вечер с Никитой Пресняковым

В доме Аллы Пугачевой часто собираются друзья и родные. Не так давно певица отметила свой день рождения. Она решила собрать самых близких на банкете в замке. Даже Кристина Орбакайте появилась на семейной вечеринке с мужем Михаилом Земцовым, а также сыновьями Дени Байсаровым и Никитой Пресняковым. Тогда Алла Борисовна подарила внуком по футболке с трогательной надписью: «Надо было слушать Аллу Борисовну».

К слову, Никита бывает в гостях у бабушки не только на праздниках. В одном из фан-аккаунтов появилось видео, где сын Орбакайте проводит вечер в замке с двойняшками Лизой и Гарри. Он сыграл для них на гитаре. Музыкант сидел в кремовых брюках и куртке из денима. Пресняков задал ритм. Маленькая Лиза стала танцевать, так как ей понравилась композиция. Она была в джинсовом сарафане и белой блузке с рукавами-крыльями. Рядом стоял Гарри, который не стал наряжаться.

Позже дети продолжили общаться с Никитой уже без камер. Они всегда с интересном относятся к родственнику. Порой внук Примадонны также приходит в гости с женой Аленой Красновой.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Лизочка, чудо девочка, легка в общении, очень уважительная, развитая, смелая и веселая девочка», «Внук играет для своего дяди и тете», «Какие же они сладкие!», «У Аллы талантливы все, и дети и внуки», «Дети такие смешные, чудесные», «Дядя Гарик, с племянником Никитой», «Лиза дает плясу», «Прекрасная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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