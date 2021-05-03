Вытянула силуэт: Марина Юдашкина в белых брюках клеш и блестящей блузке увиделась с женой Игоря Крутого

Марина Юдашкина уже длительное время счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Жена является главной музой и опорой для модельера. Этой весной супруги много путешествовали. Они отдохнули в Дубае, а потом оказались в Израиле. Однако пара вернулась в Москву, так как апрель и май насыщен праздниками. Не так давно они поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения, а 2 мая супруги отправились на вечеринку Филиппа Киркорова, которому исполнилось 54 года.

Артист собрал родных и друзей на празднике. Он много пел и танцевал в этот вечер. Рядом с ним были коллеги Юсиф Эйвазов, Валерия, Джони и многие другие известные персоны. Валентин Юдашкин тоже появился на банкете с супругой. Модельер сидел за столом и общался с гостями. А вот 62-летняя Марина успела даже потанцевать. Она облачилась в белоснежные брюки клеш и сверкающую блузку, поверх которой надела черный жакет. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и еще больше вытянул силуэт.

Жена Юдашкина вышла на террасу, чтобы подышать свежим воздухом. Компанию ей составила супруга Игоря Крутого Ольга, которая была в черных брюках и шелковой блузке оверсайз.

«На дне рождения! Спасибо, Филипп, за замечательный праздник!» — написала Марина.

Поклонники восхитились не только образом светской львицы, но тем, как она выглядит после отпуска. «Обалденный наряд!», «Хорошо выглядите! Две красотки», «Мариночка икона стиля», «Так похудели», «Прям не узнать», «Сама элегантность, как всегда», «Наша очаровательная леди», — прокомментировали пост подписчики.

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