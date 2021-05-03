На танцпол вышли все: Вайкуле в белоснежной юбке макси и жакете оверсайз спела для мамы Собчак

Лайма Вайкуле, как известно, живет прибалтийской Юрмале. У нее есть просторный дом, где она проживает с гражданским мужем. А вот завести ребенка певица так и не смогла. Но она любит видеться с Аллой Пугачевой и малышами Лизой и Гарри Галкиным, когда они приезжают в Юрмалу. В прошлом году семья Примадонны не стала совершать поездку из-за пандемии. Зато на эти майские праздники сама Вайкуле оказалась в Москве.

2 мая праздник устроила Ксения Собчак для своей мамы Людмилы Нарусовой, которая отмечала 70-летие. В честь юбилея родительницы телеведущая собрала целый ресторан гостей, а также позвала звезд. На сцене выступила Тамара Гвердцители, а также Вайкуле. Для такого случая подруга Примадонны выбрала образ в белых тонах. Она облачилась в асимметричную юбку макси и жакет оверсайз. Волосы певица собрала в привычную гульку.

Когда Лайма исполнила свой хит «Вернисаж» у именинницы появилась улыбка на лице, а на танцполе оказались гости, которые решили потанцевать. Потом артистка исполнила песню «Я за тебя молюсь». На этот раз уже Собчак закружилась в танце с мужем Константином Богомоловым.

Поклонники отметили, что в 67 лет очень молодо выглядит. А ее зажигательное выступление получило много восторженных отзывов. «Лайма прекрасна», «Какие хиты», Ох, любимые артисты«, «Какой душевный праздник», «Прям круто, о таком мечтает каждая мама», «Вайкуле, прелестная, молодая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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