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Очередной тюнинг: Элджей показал себя с седыми дредами и фиолетовым языком

Рэпер очень часто экспериментирует со своим имиджем.

Очередной тюнинг: Элджей показал себя с седыми дредами и фиолетовым языком
Элджей. Фото: instagram.com/sayonaraboy/

Кумир миллионов рэпер Элджей за свою карьеру реализовал массу экспериментов со своей внешностью – от прически до зубов. Но его «визитной карточкой» навсегда останутся белые линзы как наиболее характерные и повлиявшие на моду среди молодежи аксессуары. К тому же, запомнились и его грилзы – украшения для зубов из металла, эмали и различных других материалов.

Не меньший фурор Элджей произвел, когда предстал перед фанатами без линз и грилз. Некоторое время музыкант походил без них, но, по всей видимости, заскучал по переменам и решился на очередной эксперимент.

На новом снимке, которым Элджей поделился в своем микроблоге, рэпер предстал с седыми дредами и фиолетовым языком. К тому же, многие поклонники заподозрили, что музыкант сделал пластику, чтобы раздвоить его.

«Бро, это не тот Элджей», «Черемухи объелся?», «Огонь!», «Мужик, че с языком?», «Капец,краш!!», «Топ, бро», «Пластику что ли сделал?», «Язык супер!», — отреагировали на преображение фолловеры.

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