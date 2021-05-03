«Я фея»: Гагарина в белоснежном платье плиссе в пол показала фокус

Знаменитая исполнительница Полина Гагарина обладает не только вокальным талантом, но и чувством юмора. Девушка много шутит и дурачится в stories, и в минувшие праздничные выходные постаралась поднять настроение своим поклонникам снова.

Гагарина, наряженная в белоснежное платье плиссе в пол, с открытыми плечами и акцентным ремнем на талии, решила похвастаться своими магическими способностями. И роль волшебной палочки была отведена этому эффектному наряду.

«Я фея волшебница. И по мановению моего платья сейчас вы увидите волшебство», — предупредила звезда.

«Рррраз!», — и сидящий рядом и как будто ничего не подозревающий человек после взмаха юбки Гагариной «исчез». Но сделать это незаметно у него увы не получилось.

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