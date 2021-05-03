Ни малейшего шанса воображению: Волочкова в телесном купальнике позировала на пляже

Балерина отдыхает на Мальдивах в компании своего бойфренда Олега.

На днях 45-летняя балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда сцены помирилась и воссоединилась с бойфрендом Олегом, с которым была рассталась еще в январе. Танцовщица объяснила расставание тем, что они поссорились, но друг без друга все равно не смогли – сердцу не прикажешь.

Сразу же после примирения пара поспешила на отдых. Волочкова не стала изменять своему вкусу и выбрала снова Мальдивы.

За несколько дней, что Волочкова с бойфрендом отдыхают на райском острове, звезда уже явила миру немало новых фотографий. И одна из них, в телесного цвета купальнике, просто не оставила шансов воображению. На ней балерина позирует, сидя на песчаном мальдивском пляже и подставив рельефное лето ласковому солнышку. И первого взгляда может показаться, что она совсем без бикини.

«Мне кажется, я гармонично вписываюсь в эту стихию», — подписала снимок звезда.

Кстати, бойфренда Олега Волочкова снова отказывается показывать лицом. Хотя, подвижки направлении деанонимизации все-таки есть: балерина в одном из видео представила голос возлюбленного.

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