«Лучшее, что случилось со мной»: Валерия после финала «Маски» затосковала по шоу

Певица второй сезон была одним из пятерых членов жюри.

На телеканале НТВ были сорваны все маски в одноименном шоу. Среди дошедших до финала участников места на пьедестале распределились так: третье место – Змея, «серебро» — Лама, победитель – Крокодил. В костюмах этих представителей фауны оказались Юля Паршута, Юсиф Эйвазов и Джонни соответственно.

Для многих звезд участие в шоу открыло другой мир. Кто-то смог попробовать себя в новом музыкальном жанре, для кого-то песни вовсе стали новинкой, а некоторым «Маска» помогла раскрыть абсолютно новые грани своего алмазного таланта.

Члены жюри остались в восторге от проекта. Каждый выпуск судьи плакали, удивлялись, радовались и расстраивались – в общем, испытывали целую палитру эмоций, которые передавали через экран зрителям. И певица Валерия, которая вновь оказалась в кресле жюри, после финала всплакнула.

«Шоу «Маска» — это лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет. Подошла к концу вторая глава нашей прекрасной сказки. Всегда почему-то очень грустно, когда заканчивается что-то хорошее», — написала звезда.

Но разлука будет недолгой. Как проговорился ведущий шоу Вячеслав Макаров, третьему сезону быть. Кроме того, в новогодние праздники продюсеры проекта готовы вновь подарить рождественскую сказку с перевоплощениями телезрителям.

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